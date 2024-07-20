Малафеев: «Основная конкуренция за место в воротах будет между Адамовым и Латышонком»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о конкуренции между голкиперами сине-бело-голубых.

«С учетом последних матчей и текущего физического состояния игроков, наиболее вероятно, что Латышонок начнет сезон в роли основного вратаря «Зенита». Его адаптация в команде и последние выступления свидетельствуют о его готовности занять это ключевое место.

Основная конкуренция за место в воротах будет между Адамовым и Латышонком. Михаил Кержаков, в свою очередь, добавляет команде запас прочности. Его опыт и надежность позволят ему в любой момент выйти на поле и выручить команду в случае необходимости, обеспечивая стабильность и уверенность вратарской линии», — сказал Малафеев «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».