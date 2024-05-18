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Сегодня, 07:46

Малафеев: «Говорить о том, что кризис в игре «Зенита» полностью преодолен, пока рано»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что сине-бело-голубым необходимо выигрывать в последних двух турах, если они намерены бороться за чемпионство.

«Безусловно, победа над ЦСКА и выход в финал Кубка России — хороший результат. Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолен, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже. Но эти команды можно и нужно обыгрывать, если «Зенит» намерен биться за чемпионство до самого конца. Думаю, игроки отдадут все силы ради побед. Просто легкой прогулки не будет.

Суперфинал против «Балтики» в Лужниках? «Зенит», конечно, для меня — фаворит в этом матче, но «Балтика» уже не раз удивляла в этом розыгрыше Кубка России. Калининградцы будут биться за трофей, «Зениту» нужно сыграть максимально собранно и ответственно, чтобы выиграть», — цитирует «РБ Спорт» Малафеева.

За два тура до конца чемпионата России «Зенит» идет вторым, отставая от лидирующего «Динамо» на 2 очка. Также «Зенит» встретится в суперфинале FONBET Кубка России с «Балтикой».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-zenit-ne-preodolel-igrovoj-krizis/
Вячеслав Малафеев
Футбол
ФК Зенит
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