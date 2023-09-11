Вячеслав Малафеев вместе с женой устроил вечеринку в честь их развода

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина устроили вечеринку в честь их развода.

Супруги поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе, выбросили кольца и сожгли совместные фотографии.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы состояли в браке с декабря 2012 года, у них есть сын Алекс.

Также у Малафеева есть дети от первого брака — дочь Ксения и сын Максим. Первая жена голкипера, Марина, погибла 17 марта 2011 года в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.