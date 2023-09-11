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Сегодня, 12:37

Вячеслав Малафеев вместе с женой устроил вечеринку в честь их развода

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Вячеслав и Екатерина Малафеевы.
Фото Соцсети
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина устроили вечеринку в честь их развода.

Супруги поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе, выбросили кольца и сожгли совместные фотографии.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы состояли в браке с декабря 2012 года, у них есть сын Алекс.

Также у Малафеева есть дети от первого брака — дочь Ксения и сын Максим. Первая жена голкипера, Марина, погибла 17 марта 2011 года в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Малафеев
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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