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Сегодня, 15:00

Вячеслав Мельников: «Неизвестно, как Латышонок проявит себя в большом клубе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением о том, что вратарь «Балтики» Евгений Латышонок может перейти в питерский клуб.

«Из всех, кого обсуждают, Латышонок внушает больше всего доверия. Но опять-таки надо иметь в виду, что играть в команде, которая борется за выживание, и защищать ворота той, которая сражается за титулы, — разные вещи. Неизвестно, как Латышонок проявит себя в большом клубе. Надо изучить вопрос, понять уровень его психологической устойчивости, способность держать удар, выигрывать жесткую конкуренцию», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

25-летний Латышонок играет за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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