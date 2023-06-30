Вячеслав Мельников: «Сидеть на скамейке — сомнительное удовольствие»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о запасных игроках петербургской команды.

«Знаю по себе, что сидеть на скамейке, пусть даже ты получаешь большие деньги, — сомнительное удовольствие. Мне этого никогда не хотелось. Я вот себя вспоминаю. Был игроком основного состава «Зенита» в восьмидесятых. Но, когда после травмы или по каким-то другим причинам оказывался на скамейке запасных, чувствовал себя очень неуютно. Ту даже не в деньгах дело. Хотя, если раньше ты не попадал в состав, то это сильно сказывалось на твоем заработке. Сейчас, наверное, не такая разница. В наши времена запасным платили небольшой процент от побед и достижений, в отличие от игроков основного состава. Но главная проблема — это дискомфорт, который ты чувствуешь, не выходя на поле в официальных матчах», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков за 30 матчей.