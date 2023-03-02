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Новичок «Факела» Якимов: «Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации»

Алина Савинова
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Полузащитник Вячеслав Якимов рассказал, почему решил выступать на правах аренды за «Факел».

«Сезон-22/23 я начинал с «Краснодаром», думал: возможно, будет шанс получить игровое время. Когда потом на мою позицию пришел новичок, надежд на шанс стало минимум. Привлекал к играм меня только «Краснодар-2»: им надо спасаться в первой лиге. А мне нужна была практика, и принципиально в РПЛ — так я оказался в «Факеле». Спасаться надо и «Факелу». Ребята здесь все трудяги, работают не покладая рук. Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации», — приводит Sport24 слова Якимова.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-novichok-fakela-yakimov-nado-spasatsya-blagodarya-yedinstvu-i-obshchey-energii-smozhem-vyyti-iz-tyazhelo-situatsii
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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