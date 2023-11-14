Вяльбе о призыве Березуцкого: «Козел он, сказала бы в грубой форме, но СМИ не стоит такое писать»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко высказалась о словах бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что российские спортсмены должны уезжать за границу для развития карьеры.

«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — цитирует Вяльбе Sport24.

Ранее 41-летний Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия