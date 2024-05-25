Вяльбе о выступлении россиян на Олимпиаде-2026:«Я не ясновидящая»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году в Милане и Кортине д'Ампеццо.

«Верю ли я, что наши спортсмены выступят на Олимпийских Играх 2026 года? Я никогда не гадаю на кофейной гуще. Придет 26 год — тогда видно будет. А сейчас об этом говорить нет смысла. Все может поменяться. Я не ясновидящая, чтобы сказать есть ли у нас спортсмены, способные завоевать там медали. Сильные спортсмены в России есть, но я не могу сказать, получат они олимпийскую медаль или нет. Туда поехать для начала надо», — сказала Вяльбе Sport24.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России к участию в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Они смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах, результаты атлетов не будут учитываться в медальном зачете.