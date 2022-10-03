Выбери лучшего игрока 11-го тура РПЛ

3 октября, 22:25
Завершился 11-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!
Владимир Сычевой — нападающий «Оренбурга» забил гол, оформил ассист и сделал предложение девушке.
Федор Чалов — забил победный гол в матче с «Химками»
Юрий Газинский — полузащитник «Урала» очень уверенно отыграл против «Локомотива» и сделал голевую передачу
Игорь Лебеденко — забил за «Торпедо» в РПЛ спустя 18 лет и стал самым возвратным автором гола в лиге
Малком — очередной яркий матч в исполнении бразильца, гол+пас и победа над «Ростовом»
Антон Швец — полузащитник «Ахмата» забил гол в победном матче с «Динамо»
Квинси Промес — гол+пас звезды «Спартака» принесли красно-белым волевую победу в Нижнем Новгороде
Матвей Сафонов — сделал несколько крутейших сейвов и позволил «Краснодару» увезти ничью из Самары