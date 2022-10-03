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3 октября, 22:25

Выбери лучшего игрока 11-го тура РПЛ

Завершился 11-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Владимир Сычевой — нападающий «Оренбурга» забил гол, оформил ассист и сделал предложение девушке.

Федор Чалов — забил победный гол в матче с «Химками»

Юрий Газинский — полузащитник «Урала» очень уверенно отыграл против «Локомотива» и сделал голевую передачу

Игорь Лебеденко — забил за «Торпедо» в РПЛ спустя 18 лет и стал самым возвратным автором гола в лиге

Малком — очередной яркий матч в исполнении бразильца, гол+пас и победа над «Ростовом»

Антон Швец — полузащитник «Ахмата» забил гол в победном матче с «Динамо»

Квинси Промес — гол+пас звезды «Спартака» принесли красно-белым волевую победу в Нижнем Новгороде

Матвей Сафонов — сделал несколько крутейших сейвов и позволил «Краснодару» увезти ничью из Самары

Антон Швец
Игорь Лебеденко
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Матвей Сафонов
Федор Чалов
Юрий Газинский
Владимир Сычевой
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