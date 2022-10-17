Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Выбери лучшего игрока 13-го тура РПЛ

Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Завершился 13-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Лазар Ранджелович — новичок «Урала» быстро вписался в команду, забив уже 3-й гол в сезоне, теперь в ворота «Ростова»

Артем Карпукас — первый гол полузащитника «Локо» в РПЛ — и сразу победный

Евгений Морозов — защитник «Факела» помог воронежской команде не проиграть уже в 5-м матче подряд

Иван Олейников — только недавно ворвался в основу «Ахмата», но уже приносит результат: гол+пас в победном матче против «Краснодара»

Владимир Сычевой — топ-форвард «Оренбурга» забивает в трех играх подряд, а в матче с «Динамо» оформил дубль

Сергей Пиняев — юный талант из «Крыльев» забил свой второй гол в РПЛ

Клаудиньо — забил крутейший гол в матче с «Нижним Новгородом»

Федор Чалов — впервые забил «Спартаку» — и сразу два гола

Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Шесть разведчиков ВСУ были взяты в плен в Харьковской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Юран: «Гайич в первом голе ЦСКА не нарушал принципа fair play»
Нужно ли было удалять Промеса? Мнение Юрана
«Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Гладилин прокомментировал ничейный результат ЦСКА и «Спартака»
Агент Карраскаля: «Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля»
Карякин: «Спартак» давил и был ярче ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нужно ли было удалять Промеса? Мнение Юрана

Юран: «Гайич в первом голе ЦСКА не нарушал принципа fair play»