Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Выбери лучшего игрока 14-го тура РПЛ

«Спартак» — «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Завершился 14-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Ильзат Ахметов — забил гол и помог «Краснодару» обыграть «НН» на выезде.

Сергей Песьяков — вратарь «Ростова» сделал четыре сейва и отразил пенальти в игре с «Факелом».

Арсен Захарян — полузащитник «Динамо» провел хороший матч против «Локомотива» и забил победный гол.

Владимир Сычевой — оформил дубль и помог «Оренбургу» сыграть вничью в домашнем матче с ЦСКА.

Александр Селихов — на счету вратаря «Спартака» восемь сейвов и «сухарь» в игре с «Химками».

Георгий Шелия — благодаря уверенной игре и нескольким важным спасениям вратаря «Ахмат» победил «Торпедо» на своем поле.

Юрий Газинский — вел игру «Урала» во встрече с «Крыльями Советов» и забил победный гол.

Малком — часто обострял игру и оформил дубль в матче «Зенита» против «Сочи».

РПЛ
8
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Изидор — о спаде «Локомотива»: «Это происходит с лета. Мы вернемся на топ-уровень»
Сычевой — о пенальти Акинфееву: «Я ничего не нарушил. Просто все привыкли к стандартным ударам»
«Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом
Быстров ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство
Игонин — о поражении «Сочи»: «Ощущение, что сопротивление против «Зенита» стало еще слабее»
Быстров — о победе «Зенита» над «Сочи»: «В нашем чемпионате так может быть с любой командой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Белоголовцев считает, что Пиняев подошел бы «Спартаку»

Нападающий «Спартака» Николсон заявил, что не может себя представить в другой российской команде