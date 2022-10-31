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Сегодня, 14:24

Выбери лучшего игрока 15-го тура РПЛ

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Завершились матчи 15-го тура премьер-лиги — и мы предлагаем определить, кто из футболистов проявил себя ярче всего. Опрос доступен в Telegram-канале «СЭ».

Мансилья. В матче двух ярких команд первой части сезона сделал гол+пас и закрепил победу «Оренбурга».

Гладышев. Сделал дубль после выхода на замену и завершил разгром «Химок».

Сильянов. Надежная игра Александра в обороне и победный гол в ворота «Ахмата» принесли «Ростову» важную победу.

Медина. Снова забил за ЦСКА, и его гол стал единственным в московском дерби с «Локомотивом».

Пиняев. Был максимально полезен в матче с «НН» и в решающий момент заработал пенальти, который позволил «Крыльям» победить.

Газинский. Сравнял счет в первом тайме своим голом и помог «Уралу» добыть ничью на выезде.

Промес. Забил свой 12-й гол в текущем сезоне РПЛ и обеспечил «Спартаку» домашнюю победу над «Торпедо».

Кузяев. Провел яркий матч с «Краснодаром» и спас «Зенит» от потери очков, забив пенальти в самой концовке.

Далер Кузяев
Квинси Промес
Сергей Пиняев
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
Хесус Медина
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