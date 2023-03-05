Выбери лучшего игрока 18-го тура РПЛ

5 марта, 23:15
Первый тур после длительной паузы в РПЛ завершен.
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Артем Дзюба
Провел огненный дебютный матч за «Локомотив» в РПЛ. Оформил хет-трик в ворота «Ростова» и принес победу москвичам.
Малком
Забил два мяча в ворота «Пари НН», первый — с красивого штрафного удара. Игрок помог «Зениту» одержать домашнюю победу.
Игорь Лебеденко
Забил важный гол для «Торпедо» в матче с «Краснодаром», принеся ничью москвичам. Футболист стал самым возрастным автором гола в РПЛ.
Руслан Литвинов
Оформил дубль в матче с «Уралом» и принес красно-белым ничью в домашней игре.
Константин Тюкавин
Вышел во втором тайме на замену, забил гол на последних минутах и принес победу «Динамо» в сложном матче с «Крыльями Советов».
Евгений Харин
Полузащитник забил первый гол «Ахмата» в матче с «Оренбургом» и помог команде набрать важные три очка.
Ираклий Квеквескири
Надежная игра полузащитника в центре поля помогла «Факелу» удержать ничью в матче с «Химками».
Лука Джорджевич
Оформил дубль после выхода на замену и принес победу «Сочи» над ЦСКА.