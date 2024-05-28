Выбери сборную лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

«СЭ» проводит опрос среди подписчиков за лучших игроков РПЛ сезона-2023/24. Голосование проходит в Telegram-канале.

26 мая состоялась церемония вручения премии Winline «Герои РПЛ», на которой были подведены итоги сезона-2023/24 РПЛ и вручены награды лучшим футболистам и тренерам чемпионата.

Лучшим полузащитником стал Эдуард Сперцян из «Краснодара», а его одноклубник Матвей Сафонов — лучшим вратарем. Также по две награды получили игроки ЦСКА — Аббосбек Файзуллаев (открытие сезона) и Федор Чалов (ассист сезона). Сильнейшим защитником был признан Дуглас Сантос из «Зенита». Футболист «Динамо» Константин Тюкавин победил в трех номинациях: «Лучший игрок», «Лучший нападающий» и «Автор лучшего гола».

Чемпионом России в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — «Динамо».