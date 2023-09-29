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Сегодня, 00:35

Выборнов: «Со стадиона «Торпедо» вел репортаж в одних трусах!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Стадион имени Стрельцова в 2015 году.
Фото Анна Федорова
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Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об одном из самых экстремальных репортажей.

— Стадион на Восточной улице был прекрасен всем. Уютный, камерный, поляна близко. Но комментаторская кабина — крохотная, как кибиточка. Никакого кондиционера, духотища. И вот лето, два часа дня, матч «Динамо» — «Зенит». Жара градусов 35. А в кабине вообще ад. С меня пот градом. Минут через десять снял рубашку, затем брюки...

— Картина.

— Да уж. Слава богу, меня никто не видел. Вел репортаж в одних трусах! В полуобморочном состоянии. Несколько бутылок воды, которые принес с собой, выдул сразу. В перерыве оделся, пошел в буфет, купил упаковку минералки. Во втором тайме уже не пил, просто обливался...

Константин Выборнов. Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»

Константин Выборнов
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