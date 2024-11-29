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Сегодня, 06:22

Выборы президента РФС запланированы на 2 февраля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) планирует 2 февраля провести внеочередную конференцию, на которой состоятся выборы президента организации, сообщает «РБ Спорт».

В пятницу, 29 ноября, пройдет заседание исполкома РФС. Одним из вопросов повестки станет утверждение даты внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы президента РФС.

Официально кандидаты, которые могут принять участие в выборах, пока неизвестны. Но ожидается, что Александр Дюков будет переизбираться на этот пост. Также ранее в СМИ утверждалось, что принять участие в выборах могут Валерий Газзаев и Дмитрий Булыкин, однако сами они отрицали такую возможность.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Александр Дюков
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