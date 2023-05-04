Выиграй билеты на матч «Зенит» — «Спартак»

«СЭ» разыгрывает билеты на матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» 7 мая. Начало игры запланировано на 18.00 мск.

Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия:

1. Подписаться на канал «СЭ»

2. Подписаться на канал «Спартака»

3. Нажать «Участвовать» в этом посте в Telegram-канале «СЭ».

Имена победителей станут известны 7 мая в 12.00 мск.

Сине-бело-голубые (61 очко) могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23 в двух случаях:

1) если сыграют вничью со «Спартаком» (49), «Ростов» (50) уступит «Факелу», а ЦСКА (48 очков) днем 7 мая не справится с «Оренбургом»;

2) если дома победят «Спартак», а «Ростов» 6 мая не сможет обыграть «Факел».