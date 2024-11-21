Winline подарит скидку на такси всем болельщикам Winline матча тура «Спартак» — «Локомотив»

Winline сделал разницу и впервые запустил акцию для любителей футбола: теперь поездки на матчи лучших футбольных команд Российской премьер-лиги станут еще выгоднее. Каждый пользователь сервиса, который в день игры со статусом Winline матч тура закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.

Условия получения скидки просты: необходимо заказать такси «Комфорт» или «Комфорт+» на стадион проведения Winline матча тура или обратно с него, скидка применится автоматически. Стоит отметить, что скидка будет действовать за несколько часов до и после матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион. Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на одну поездку в рамках матча.

Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10 ноября проходил Winline матч тура между «Рубином» и «Краснодаром». Теперь — очередь Москвы и Краснодара, которые примут предстоящие Winline матчи тура:

16-й тур. «Спартак» — «Локомотив» — 23 ноября в 18.00 мск;

17-й тур. «Краснодар» — «Спартак» — 1 декабря в 19.30;

18-й тур. «Краснодар» — «Локомотив» — 8 декабря в 19.30.

Планируйте свои выходные, приходите на стадион и наслаждайтесь футболом вместе с Winline.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта