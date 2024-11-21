Ставки
Сегодня, 16:55
Winline сделал разницу и впервые запустил акцию для любителей футбола: теперь поездки на матчи лучших футбольных команд Российской премьер-лиги станут еще выгоднее. Каждый пользователь сервиса, который в день игры со статусом Winline матч тура закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.
Условия получения скидки просты: необходимо заказать такси «Комфорт» или «Комфорт+» на стадион проведения Winline матча тура или обратно с него, скидка применится автоматически. Стоит отметить, что скидка будет действовать за несколько часов до и после матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион. Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на одну поездку в рамках матча.
Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10 ноября проходил Winline матч тура между «Рубином» и «Краснодаром». Теперь — очередь Москвы и Краснодара, которые примут предстоящие Winline матчи тура:
16-й тур. «Спартак» — «Локомотив» — 23 ноября в 18.00 мск;
17-й тур. «Краснодар» — «Спартак» — 1 декабря в 19.30;
18-й тур. «Краснодар» — «Локомотив» — 8 декабря в 19.30.
Планируйте свои выходные, приходите на стадион и наслаждайтесь футболом вместе с Winline.
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|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)