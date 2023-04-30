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Сегодня, 15:22

Winline предлагал РФС стать партнером матча за Суперкубок России на три года, но тендер выиграл «Олимпбет»

Алина Савинова
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Стали известны подробности тендера на наименование матча за Суперкубок России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что тендер на титульное наименование Суперкубка страны выиграла букмекерская контора «Олимпбет». Отмечалось, что она заплатит 100 миллионов рублей за этот матч. Это почти в пять раз больше, чем в прошлый раз.

По информации «РБ Спорт», компания Winline предлагала титульное спонсорство на три года, но на сумму ниже, чем «Олимпбет». Также стало известно, что предложения компаний FONBET и Лига ставок значительно уступали конкурентам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/winline-predlagal-rfs-stat-partnerom-matcha-za-superkubok-rossii-na-tri-goda-no-vy-bor-by-l-sdelan-v-pol-zu-kompanii-olimpbet/
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