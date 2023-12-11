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Судейство

Сегодня, 15:17

Яхимович назвал трендом судейство против «Динамо»: «Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Работа арбитра в матче «Факел» – «Динамо» произвела на меня крайне негативное впечатление. Удивил не только пенальти, о котором не сказал только ленивый. Удивила еще и непоследовательность. К примеру, Бителло весь матч жестоко били по ногам, при этом воронежцы получили за это лишь одну желтую карточку.

Допустим, этим арбитр обозначил некий «градус борьбы». Но почему тогда малейшее и случайное касание в штрафной площади «Динамо» привело к назначению пенальти?! Такое ощущение, что рефери только и ждал первого же контакта в штрафной гостей, чтобы показать на точку. И самое главное, грубые и общепризнанные ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?» – сказал Яхимович «СЭ».

В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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