Яхимович — об эпизоде с Олейниковым: «Было минимальное касание ноги, а крик такой, будто там перелом»

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ситуации с вингером «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым в матче 5-го тура РПЛ против бело-голубых (0:1).

«Считаю, что никакого пенальти на Олейникове не было и в помине. Там было минимальное касание ноги, а крик был такой, будто там перелом. Милан — молодец, отобрал мяч, еще и успел показать сопернику вставать. Высший класс, очень мне нравится этот молодой защитник», — сказал Яхимович «СЭ».

«Динамо» после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые выиграли 4 матча, набрав 12 очков.