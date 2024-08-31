Яхимович: «Теперь другие арбитры почувствуют себя людьми второго сорта на фоне Карасева»

Экс-футболист «Динамо» Эрик Яхимович в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию про обиду российских судей из-за ситуации с Сергеем Карасевым.

Ранее ЭСК РФС признала, что главный арбитр матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1) Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счете 1:0 в их пользу. Тем не менее, судья не был отстранен от работы, а получил новое назначение уже в следующем туре.

«Судьи обижены, что их наказывают за грубые ошибки, а Карасева нет? Правила должны быть едины для всех. Футболиста удалили — пропустил матч. Судья ошибся — тоже пропустил матч. Никто не требует казнить игрока за промах или арбитра за неназначенный пенальти. Но соразмерное наказание — вполне логично. А теперь другие арбитры почувствуют себя людьми второго сорта на фоне Карасева, которому все сходит с рук. Начнутся обиды, распри. Руководству судейства стоит задуматься», — — сказал Якимович «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил о недовольстве среди прочих арбитров после назначения Сергея Карасева на матч 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».