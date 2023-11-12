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Сегодня, 13:12

Полузащитник «Факела» Якимов: «Хотелось бы победить ЦСКА, но ничьей довольны»

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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Учитывая, что мы забили на последней минуте, то результат хороший. В целом у нас было преимущество во время игры: по моментам, подходам к воротам. Хотелось бы забирать три очка, побеждать, но мы все равно довольны ничьей, — цитирует Якимова «РБ Спорт». — Основная наша цель — это сохранение прописки в РПЛ. Сейчас задача подниматься, как можно выше, стараться побеждать в каждом матче, независимо от того, какая ситуация в таблице».

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, армейцы набрали 25 очков и находятся на 4-й позиции.

25-летний Якимов провел в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Якимов
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