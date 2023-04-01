Якимов считает, что отстранение России не должно влиять на мотивацию футболистов

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов ответил на вопрос, что футболистов мотивирует играть в РПЛ во время отстранения российских команд от международных турниров.

«Все игроки — профессионалы своего дела, хотят побеждать, играть, становиться лучше. Эта ситуация никак не должна влиять на мотивацию. Да, есть команды из первой пятерки, которые борются за еврокубковые места, может, у них планы поменялись, но даже сейчас заметно, что они не расклеились, не стали хуже играть. Все футболисты хотят побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Якимова.

С февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.