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Сегодня, 13:29

Якимов считает, что отстранение России не должно влиять на мотивацию футболистов

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов ответил на вопрос, что футболистов мотивирует играть в РПЛ во время отстранения российских команд от международных турниров.

«Все игроки — профессионалы своего дела, хотят побеждать, играть, становиться лучше. Эта ситуация никак не должна влиять на мотивацию. Да, есть команды из первой пятерки, которые борются за еврокубковые места, может, у них планы поменялись, но даже сейчас заметно, что они не расклеились, не стали хуже играть. Все футболисты хотят побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Якимова.

С февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-fakela-yakimov-otstranenie-rossii-ne-dolzhno-vliyat-na-motivatsiyu-futbolistov/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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