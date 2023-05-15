Якимов заявил, что «Краснодару» уже давно пора взять свой первый титул

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов оценил работу с новым главным тренером Вадимом Евсеевым, а также сказал, сможет ли «Краснодар» выиграть первый трофей в истории клуба.

«Осталось мало матчей до конца сезона. Вадим Валентинович сразу пришел и сказал, что особых изменений не будет, просто где-то подкорректирует нападение, оборону, поэтому тотальных изменений мы не заметили. Может, чуть другой формат тренировок, упражнения и интенсивность, но все то же направление у нас осталось. Способен ли «Краснодар» выиграть Кубок России? Думаю, да. Уже давно пора взять свой первый титул. Буду смотреть и болеть за «Краснодар», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

17 мая «Краснодар» сыграет с «Уралом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Победитель сыграет в суперфинале в «Лужниках» с ЦСКА.