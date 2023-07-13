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Сегодня, 14:39

Якимов заявил, что с Фарке «Краснодар» мог бы бороться за медали

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» и воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о впечатлениях от работы с немецким бывшим тренером быков Даниэлем Фарке.

«Очень положительные впечатления. Тогда все футболисты были очень довольны сборами, у нас были большие ожидания на весеннюю часть сезона. Взаимопонимание на футбольном поле складывалось очень хорошо. Грустно, что не получилось поработать дальше. Мне было бы интересно посмотреть, во что бы все это вылилось. Мне кажется, мы могли бы реально бороться с ним за медали», — приводит слова Якимова Metaratigs.ru.

В январе 2022 года специалист возглавил «Краснодар», но в марте он покинул клуб, не проведя с ним ни одного официального матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-krasnodara-yakimov-s-farke-my-mogli-by-borotsya-za-medali-265744/
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ФК Краснодар
Вячеслав Якимов
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