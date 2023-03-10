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Агент Гершензон: «Семин готов вернуться, но его возраст почему-то всех пугает»

Гершензон предположил, почему российский тренер Семин сейчас не востребован в профессии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, почему российский тренер Юрий Семин сейчас не востребован в профессии.

«Семин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре. У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него все хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — приводит слова Гершензона «Чемпионат».

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны. Также он был тренером «Ростова», «Анжи», московского и киевского «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5026323-agent-syomin-gotov-vernutsya-no-ego-vozrast-pochemu-to-vseh-pugaet.html
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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