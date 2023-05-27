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Сегодня, 00:58

Яковлев: «Крутая форма Дзюбы вообще не удивительна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Ты не в шоке? Вообще нет. Если бы Дзюба раньше не забивал, а сейчас вдруг начал, тогда бы это было неожиданно. Но все знают, сколько он забивал до этого, сколько брал титулов. Его крутая форма вообще не удивительна», — цитирует Sport24 Яковлева.

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-napadayushchiy-pari-nn-yakovlev-krutaya-forma-dzyuby-ne-udivitelna-vse-znayut-skolko-on-zabival-i-bral-titulov
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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