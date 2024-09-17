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Сегодня, 16:22

Яковлев: «Пока отзывы о «Спартаке» только положительные»

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Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о старте красно-белых в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Будем верить в «Спартак» в этом сезоне, потому что пока в целом отзывы только положительные. Играет команда здорово. Одно удовольствие смотреть за такой игрой. Видно, что сейчас коллектив — это единое целое. Станкович всех сплотил и никого лишнего не подпускает к команде. Не допускает негативных моментов вокруг «Спартака», — сказал Яковлев Legalbet.

После 8-ми туров РПЛ красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Источник: Legalbet
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)

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