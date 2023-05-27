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Сегодня, 15:32

Яковлев считает, что Дивеев может заиграть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев оценил перспективы защитника Игоря Дивеева уехать в Европу и закрепиться там.

«Сейчас пока в Европу может уехать только Дивеев. Игорь может заиграть там, да и не только он! Давай честно, кто год назад мог подумать, что Хвича в «Наполи» будет всех разрывать? Может, Дивей тоже приедет и чемпионом сразу станет. В Европе Игорь точно не потеряется», — приводит слова Яковлева Sport24.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 18 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-yakovlev-o-diveyeve-mozhet-zaigrat-v-yevrope-kto-god-nazad-mog-podumat-chto-khvicha-v-napoli-budet-razryvat
Игорь Дивеев
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РПЛ
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