Павел Яковлев: «Спартак» включился в борьбу за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев оценил игру красно-белых в концовке первой половины нынешнего сезона чемпионата России.

Московская команда одерживала победы в последних пяти встречах РПЛ подряд.

«Последние игры показали, что красно-белые включились в борьбу за чемпионство. Если бы «Спартак» сейчас продолжил сезон, то был бы реальный шанс. В принципе, он и есть — побороться за чемпионство. При таком состоянии, в котором «Зенит» провел концовку этой части чемпионата, конечно, у «Спартака» будут все шансы побороться за первое место. Фантастическая форма атакующих полузащитников и нападающих», — цитирует Яковлева «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками. «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков и занимают 1-е и 2-е места.