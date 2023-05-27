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Сегодня, 14:09

Яковлев считает, что у Помазуна и Торопа равные шансы стать преемником Акинфеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался об уровне вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева, а также о конкуренции на последнем рубеже среди голкиперов.

«Игорь — топ-1 вратарь России прямо сейчас. Бесспорно, тут даже разговоров быть не может. Кто преемник Акинфеева — Помазун или Тороп? Думал над этим. Мне кажется, у них равные шансы. Илья — более сформированный вратарь, а у Торопа еще все впереди. Тороп не боится Акинфеева, просто сильно его уважает», — приводит слова Яковлева Sport24.

37-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по футболу по количеству сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 737 игр.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-vospitannik-tsska-yakovlev-akinfeyev-top-1-vratar-rossii-u-pomazuna-i-toropa-ravnyye-shansy-stat-yego-preyemnikom
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
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ФК ЦСКА (Москва)
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