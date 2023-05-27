Яковлев: «Этот сезон — один из лучших в карьере Чалова»

Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», считает, что его ситуация не похожа на карьеру Федора Чалова, который играл на правах аренды в «Безеле».

«Моя ситуация и ситуация Чала — абсолютно разные. Феде надо было просто перезапуститься, убрать лишние мысли из головы. В «Базеле» он расслабился, раскрепостился, начал получать удовольствие от футбола. И все круто пошло. Этот сезон — один из лучших в его карьере», — цитирует Sport24 Яковлева.

В этом сезоне Чалов сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.