Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:16

Яковлев: «Этот сезон — один из лучших в карьере Чалова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», считает, что его ситуация не похожа на карьеру Федора Чалова, который играл на правах аренды в «Безеле».

«Моя ситуация и ситуация Чала — абсолютно разные. Феде надо было просто перезапуститься, убрать лишние мысли из головы. В «Базеле» он расслабился, раскрепостился, начал получать удовольствие от футбола. И все круто пошло. Этот сезон — один из лучших в его карьере», — цитирует Sport24 Яковлева.

В этом сезоне Чалов сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-vospitannik-tsska-yakovlev-v-bazele-chalov-nachal-poluchat-udovolstviye-ot-futbola-etot-sezon-odin-iz-yego-luchshikh
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен
«Мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Анна Сидорова — о критериях МОК
Замглавы МИД РФ Галузин назвал условие для достижения мира на Украине
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный
Прилепин заявил о четырех перенесенных операциях
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яковлев: «Крутая форма Дзюбы вообще не удивительна»