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Сегодня, 12:27

Яковлев заявил, что при Федотове ЦСКА стало дружнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, как изменилась атмосфера в команде после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера.

«С Владимиром Валентиновичем мы поговорили уже после того, как клубы договорились о моей аренде. Созвонились, он пожелал мне удачи. Про Федотова могу сказать, что он убежден — чем дружнее коллектив, тем больших результатов добьется команда. Тут я на сто процентов согласен. Помимо одного общего стола в столовой, который появился при Федотове, команда в целом стала дружнее. Ребята сейчас чаще собираются в свободное время — ездят вместе на рыбалку или просто в баню. Раньше такого почти не было», — приводит слова Яковлева Sport24.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 28 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-vospitannik-tsska-yakovlev-pri-fedotove-komanda-stala-druzhneye-chashche-sobirayutsya-ranshe-takogo-pochti-ne-bylo
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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