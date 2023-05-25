Якубко — о наказании Соболева: «Четыре матча дисквалификации — чересчур»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко отреагировал на наказание форварда красно-белых Александра Соболева за грубый жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Надо понимать, что Соболев — не Криштиану Роналду и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему — нет. Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и никуда не улетать в эмоциональном плане. Конечно, неприятно, учитывая, что на это смотрят женщины, дети на трибунах, но, повторю, матч был напряженный, это дерби. Соболеву не надо было показывать этот жест, однако такое бывает, когда футболисты заводятся. Впрочем, я считаю, что четыре матча дисквалификации за это — чересчур. Можно было ограничиться одним матчем, ведь Соболев извинился и сказал, что такое больше не повторится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

В матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Спартака» на 4 игры. Соболев пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.