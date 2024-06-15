Якубко признался, что после переезда из Словакии был шокирован зарплатой в России

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко поделился воспоминаниями о жизни в России.

«Я никогда в политику не вляпывался. Больше смотрел на футбольную жизнь. И у спортсменов особо ничего не менялось, условия для тренировок, подготовки в России всегда оставались очень хорошими. Да и как футболист, тем более иностранец, может обсуждать жизнь простых россиян? Понятно, что по сравнению с обычными людьми у нас были космические зарплаты. И я вертелся в футбольных кругах, где не было таких проблем, как у простых жителей. Конечно, когда приехал из Словакии и получил зарплату, для меня это был шок. Я не думал, что за футбол вообще могут платить столько денег», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

44-летний Якубко в разные годы своей профессиональной карьеры выступал за российские «Химки», «Сатурн», «Динамо», «Амкар», «Москву», а также словацкие «Ружомберок», «Дуклу», «Татран» и «Букоцел».