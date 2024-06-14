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Сегодня, 11:56

Якубко: «Вложился в личный бизнес, не связанный с футболом»

Алина Савинова
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Бывший игрок ряда российских клубов Мартин Якубко рассказал, что в последние годы занимается бизнесом. Он завершил игровую карьеру в 2016 году.

«Три года я тренировал детей до 14 лет, также три года работал в сборной Словакии как тим-менеджер, и это закончилось чемпионатом мира в Аргентине для команд до 20 лет. Сейчас вложился в свой личный бизнес, никак не связанный с футболом. Доставляем замороженную еду по школам, гостиницам, ресторанам. У нас есть склад, мы покупаем продукты и развозим дальше по точкам. Почему не остался работать в футболе? В нашей стране в спорт вкладывается не очень много денег. Я не вижу сейчас смысла в этом участвовать. Вижу, как у нас все работает, и мне это не нравится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

44-летний Якубко в разные годы своей профессиональной карьеры выступал за российские «Химки», «Сатурн», «Динамо», «Амкар», «Москву», а также словацкие «Ружомберок», «Дуклу», «Татран» и «Букоцел».

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Футбол
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