Якубко: «Нужно разделить бюджетные деньги поровну между командами, тогда они смогут конкурировать с «Зенитом»

Бывший нападающий «Амкара», «Сатурна» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, при каких условиях «Зениту» могут оказать конкуренцию другие клубы РПЛ.

«Я заранее говорил, что «Зенит» с их доходами и футболистами будет чемпионом. Все так и получилось. Что касается вашего вопроса, нужно разделить бюджетные деньги, вкладываемые в российский футбол, поровну между всеми командами. Тогда все смогут конкурировать с «Зенитом». Почему один «Зенит» должен получать деньги от известной компании? И какие деньги! Для меня это непонятно», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» боролись за чемпионство до последнего тура. Однако именно питерци в шестой раз подряд завовели трофей.