Якубко считает, что Абаскалю надо оставаться в «Спартаке» до достижения результатов

Сегодня, 11:45
Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«В «Спартаке» очень хорошие условия работы, клуб всегда борется за высокие цели — это просто факты. Если Абаскаля все устраивает в «Спартаке», а я думаю, что любого тренера там все бы устраивало, ему не надо дергаться. Стоит остаться, поработать и добиться какого-то результата. Тогда потом будет намного легче куда-то уходить. Все-таки пока он каких-то сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования