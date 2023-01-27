Якубко считает, что Абаскалю надо оставаться в «Спартаке» до достижения результатов

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» очень хорошие условия работы, клуб всегда борется за высокие цели — это просто факты. Если Абаскаля все устраивает в «Спартаке», а я думаю, что любого тренера там все бы устраивало, ему не надо дергаться. Стоит остаться, поработать и добиться какого-то результата. Тогда потом будет намного легче куда-то уходить. Все-таки пока он каких-то сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.