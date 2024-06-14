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Сегодня, 12:33

Якубко заявил, что никаких космических изменений цен в Словакии после 2022 года не произошло

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда российских клубов Мартин Якубко рассказал, что поменялось в его родной Словакии после событий 2022 года.

«Инфляция есть, сейчас она составляет около 7%, но я бы не сказал, что цены на продукты поднялись безбожно. Бензин постоянно то дешевел, то дорожал, сейчас, например, ценник на уровне 2018-2019 годов. Никаких космических изменений точно не произошло. Когда все только началось, где-то полгода был шум, но сейчас все вернулось на прежний уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Ранее словак рассказал, что в последние годы не работает в футболе, а занимается бизнесом.

44-летний Якубко в разные годы своей игровой карьеры выступал за российские «Химки», «Сатурн», «Динамо», «Амкар», «Москву», а также словацкие «Ружомберок», «Дуклу», «Татран» и «Букоцел».

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Футбол
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