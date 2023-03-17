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Ялланд: «Если бы Холанн захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Рубина» Йоргенн Ялланд, который сейчас играет в сборной Норвегии по пляжному футболу, считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн мог бы выиграть президентские выборы в Норвегии.

«Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить. Он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране. Я думаю, если бы Эрлин захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Ялланда.

На этой неделе Холанн забил 5 голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005051101_eks-igrok_rubina_yalland_esli_byi_holann_zahotel_stat_prezidentom_norvegii_to_bez_problem_byi_vyiigral_vyiboryi
Йорген Ялланд
Эрлин Холанн
Йорген Ялланн
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