Ялланд: «Если бы Холанн захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы»

Экс-защитник «Рубина» Йоргенн Ялланд, который сейчас играет в сборной Норвегии по пляжному футболу, считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн мог бы выиграть президентские выборы в Норвегии.

«Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить. Он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране. Я думаю, если бы Эрлин захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Ялланда.

На этой неделе Холанн забил 5 голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).