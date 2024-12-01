Красная карточка тренеру в подтрибунке не показывается. Потому ее не было в протоколе матча «Ростов» — «Пари НН»

После матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» (4:0) в СМИ появилась информация, что судья Ян Бобровский в подтрибунном помещении наказал главного тренера гостей Виктора Гончаренко и показал ему красную карточку. Кроме того, при просмотре распространившейся в соцсетях видеозаписи были слышны слова арбитра: «Красная карточка тренеру. Свидетелей полно».

На самом деле красную карточку в подтрибунном помещении ни до игры, ни в перерыве, ни после матча показывать не нужно. Карточки показываются с момента выхода на поле для его предматчевого осмотра до момента ухода с поля после окончания матча (включая серию послематчевых пенальти).

Если инцидент случается в подтрибунке до игры или в перерыве, официальное лицо команды, к которому применяется дисциплинарная санкция, уведомляется, что ему запрещен доступ в техническую зону. А если наказание случается после завершения матча, достаточно сделать соответствующую поясняющую запись в протоколе и сообщить о ней представителю клуба, за который заявлен нарушитель. Эта запись потом будет учтена организацией, проводящей турнир, и дисциплинарными органами.

Соответственно никакой красной карточки Бобровский Гончаренко не показывал. Но зачем-то судья произнес упомянутую фразу. А запись в протоколе арбитрами сделана: «После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру». В разделе «Официальные лица. Удаления», естественно, ничего нет.