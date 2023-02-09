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Дюрица: «Баринов не должен расстраиваться срыву трансфера в «Бешикташ». У него еще все впереди»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица высказался о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не перейдет из московского клуба в «Бешикташ».

«Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов не перешел в «Бешикташ». Он профессионал и капитан «Локомотива», у него еще все впереди. Если сейчас у Баринова и его команды начнется подъем во второй части сезона, то шансы в Европе конечно будут. Европейские клубы следят за Димой.

Баринов не должен расстраиваться срыву своего трансфера в «Бешикташ». Он должен себя мотивировать и работать еще больше. Пока важна хорошая игра не только для Дмитрия, но и для всего «Локомотива». Если все совпадет, то у Баринова будет шанс попробовать себя в другом клубе», — цитирует Дюрицу Sport24.

Ранее турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» заявил, что «Бешикташ» больше не рассматривает трансфер Баринова.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-09-dyuritsa-barinov-ne-dolzhen-rasstraivatsya-sryvu-svoyego-transfera-v-beshiktash-u-nego-vse-vperedi
Дмитрий Баринов
Ян Дюрица
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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