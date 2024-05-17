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Сегодня, 08:50

Непомнящий: «Не люблю лицемеров. И «Зенит»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не любит ФК «Зенит».

— Звездного спортсмена попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. Стал перечислять: «Аллергия на грейпфрут. Быстро обгораю на солнце. Ненавижу реалити-шоу...» Как ответите вы?

— В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.

— Факт номер два?

— Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит».

— С лицемерами понятно. А «Зенит» почему?

— Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают.

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Футбол
ФК Зенит
Ян Непомнящий
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