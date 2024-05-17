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Сегодня, 07:10

Непомнящий: «Я бы отменил Fan ID»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о введении Fan ID.

— На любимый «Спартак» выбирались?

— Один раз — на матч Кубка России, где не требуется Fan ID. Я ведь до сих пор его не оформил.

— По идейным соображениям?

— Можно и так сказать. Солидарен с фанатами, которые с лета 2022-го бойкотируют матчи премьер-лиги. На мой взгляд, Fan ID — мера абсолютно излишняя. Вот в прошлом году я около месяца провел в Америке, участвовал в турнирах. Поскольку прилетел заранее, удалось вырваться на баскетбол и хоккей. А до этого в трансляциях матчей НБА и НХЛ обращал внимание, что люди на трибунах всегда кайфуют. Улыбаются, приплясывают... Секрет оказался прост.

— Так-так.

— Многие навеселе. Кто-то пивко берет, кто-то — слабоалкогольные коктейли. У нас же с введением Fan ID посещение футбольного матча превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок пиво под запретом.

— С 2005 года.

— Не понимаю, что мешает вернуть его вернуть на стадионы. Мне кажется, тут не о чем воевать. Для чего приходят на футбол? Отдохнуть, получить удовольствие. Если кому-то для этого нужна еще пара бокалов — какие проблемы? И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет? Что за дискриминация?

— Значит, будь ваша воля, отменили бы Fan ID и добились бы возвращения пива на стадионы?

— Да!

Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий: «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит»
Шахматы
Ян Непомнящий
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