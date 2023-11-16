«Яндекс Плюс» научил нейросеть анализировать действия игроков РПЛ

«Яндекс Плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики. Работу системы, которая уже используется в матчах Российской премьер-лиги, можно увидеть в YaC 2023.

Движения футболистов фиксируют четыре камеры с разрешением 6K — по одной за воротами и две на центральной точке сбоку от кромки поля. Видеопоток с камер анализирует нейросеть. По результатам анализа составляется профессиональная статистика: какое расстояние каждый футболист преодолел с начала игры, каковы его максимальная и средняя скорости, по какой траектории он перемещался на поле и многие другие действия спортсменов во время игры.

С сезона-2023/24 «Яндекс Плюс» является официальным поставщиком спортивной аналитики Российской премьер-лиги.