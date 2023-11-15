Яновский: «Мерседес» за чемпионство-1995 сразу продал»

Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» (1995) и ЦСКА (2003) Игорь Яновский рассказал, что получил в этих клубах после завоевания золотых медалей.

— Андрей Соломатин рассказывал мне: «С ЦСКА мало кто мог конкурировать по зарплате. В 2002-м перед золотым матчем с «Локомотивом» нам пообещали фантастические премиальные. Зависела сумма от количества игр в чемпионате. У меня набегало около 200 тысяч долларов». А у вас?

— Честно, не помню. Наверное, столько же. Заплатили в итоге в два раза меньше.

— В 1995-м премия за чемпионство с «Аланией» была скромнее?

— А тогда отдельный бонус не предусматривался. Были хорошие премиальные за победы и ничьи, а после сезона нам подарили «Мерседес». Я на своем даже поездить не успел, сразу продал Толе Канищеву. Кажется, за 25 тысяч долларов.

Во Владикавказе в те годы была не самая спокойная обстановка. Дорогущую иномарку легко могли угнать. Рисковать не хотелось, поэтому на тренировки ездил на «девятке».