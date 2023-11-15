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Сегодня, 15:30

Яновский: «Мерседес» за чемпионство-1995 сразу продал»

Александр Кружков
Обозреватель
Игорь Яновский в составе «Алании».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» (1995) и ЦСКА (2003) Игорь Яновский рассказал, что получил в этих клубах после завоевания золотых медалей.

— Андрей Соломатин рассказывал мне: «С ЦСКА мало кто мог конкурировать по зарплате. В 2002-м перед золотым матчем с «Локомотивом» нам пообещали фантастические премиальные. Зависела сумма от количества игр в чемпионате. У меня набегало около 200 тысяч долларов». А у вас?

— Честно, не помню. Наверное, столько же. Заплатили в итоге в два раза меньше.

— В 1995-м премия за чемпионство с «Аланией» была скромнее?

— А тогда отдельный бонус не предусматривался. Были хорошие премиальные за победы и ничьи, а после сезона нам подарили «Мерседес». Я на своем даже поездить не успел, сразу продал Толе Канищеву. Кажется, за 25 тысяч долларов.

Во Владикавказе в те годы была не самая спокойная обстановка. Дорогущую иномарку легко могли угнать. Рисковать не хотелось, поэтому на тренировки ездил на «девятке».

 
Игорь Яновский. Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»

 

Игорь Яновский
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК ЦСКА (Москва)
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