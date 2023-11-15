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Сегодня, 15:00

Яновский — о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Меня не приглашали»

Александр Кружков
Обозреватель
Игорь Яновский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский в интервью «СЭ» рассказал, что не примет участие в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА.

— 19 ноября на «РЖД Арене» состоится ретроматч ветеранов «Локомотива» и ЦСКА. В списке участников вашей фамилии нет. Почему?

— Понятия не имею. Со мной никто даже не пытался связаться. Я и о матче-то узнал только после вашего звонка.

— Может, дело в том, что вы уже давно живете в Испании? А с другой стороны, среди приглашенных — серб Милош Красич и чилиец Марк Гонсалес, которые в 2002-м вообще никакого отношения к ЦСКА не имели. Игра-то приурочена к 21-летию золотого матча.

— Не в курсе, чем руководствовались организаторы, по каким принципам решили комплектовать составы. В любом случае спокойно воспринимаю эту ситуацию. Ну, забыли про меня, и ладно. Ничего страшного. Никаких обид.

— Предположим, завтра организаторы, прочитав это интервью, позвонят вам и скажут: «Игорь, прости, что сразу не позвали. Приезжай! Ждем!» Что ответите?

— Если бы пригласили заранее — я, конечно, согласился бы. А вот так все бросить и сорваться в Москву... Нет, не готов. У меня в Испании слишком много дел. К тому же надо учитывать трудности с логистикой. Это раньше сел в Мадриде на самолет — и через пять часов ты в Шереметьеве. Теперь же придется добираться с пересадкой в Стамбуле, кучу времени тратить.

Игорь Яновский. Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»
Игорь Яновский
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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