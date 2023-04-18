Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Янсане: «Юран относится хорошо к каждому игроку, но он требовательный»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Гвинейский форвард «Пари НН» Момо Янсане высказался о приходе в клуб нового главного тренера Сергея Юрана.

«Юран — очень хороший тренер. Он пришел с определенным лицом. Когда тренер приходит, он показывает свое лицо, авторитет игрокам. Это очень важно. Показать, что ты серьезно настроен, привнести хорошее настроение. Он относится хорошо к каждому игроку, ко всем пытается найти подход. Но нужно усердно работать — он требовательный», — цитирует форварда Metaratings.ru.

Юран возглавил нижегородский клуб 4 апреля 2023 года, сменив на посту Артема Горлова. После 23 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/yansane-yuran-ko-vsem-pytaetsya-naiti-podkhod-no-nuzhno-userdno-rabotat-on-trebovatelnyi-244211/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Билялетдинов считает, что для «Локомотива» реально завершить чемпионат в середине турнирной таблицы
Нападающий «Торпедо» Фелипе об удалении Клотета: «Химки» тоже будут без тренера. Здесь ничья»
Нападающий «Торпедо» Фелипе о Клотете: «Тренер приехал, чтобы изменить наш менталитет»
Колыванов: «Чемпионский вопрос закрыт на 90 процентов. Трудно поверить, что кто-то догонит «Зенит»
Титов считает, что повреждение Джикии больше значит для «Спартака», чем травма Промеса
Широков: «Для Дзюбы важны эмоции. В стане «Локомотива» они у него есть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко поздравил «Динамо» со столетием

Широков: «Для Дзюбы важны эмоции. В стане «Локомотива» они у него есть»