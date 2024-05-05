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Сегодня, 15:08

Янсен рассказал, по какой причине не возглавил «Спартак»

Алина Савинова
Паскаль Янсен.
Фото Global Look Press
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Нидерландский тренер Паскаль Янсен подтвердил, что вел переговоры со «Спартаком».

14 апреля красно-белые объявили об увольнении испанца Гильермо Абаскаля. Позже СМИ сообщали, что Янсен является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Это был действительно конкретный вариант. Поскольку я больше не работаю в «АЗ», я серьезно рассматриваю каждый клуб. Таким образом, я серьезно рассматривал и «Спартак», — приводит ESPN слова Янсена.

Также тренер объяснил, почему не пошел в «Спартак». Ранее «СЭ» сообщал, что голландский специалист не возглавит московский клуб, так как у тренера есть варианты продолжения карьеры в европейских клубах.

«Я сделал другой выбор. Это было обоюдное решение. Они уволили своего главного тренера и теперь работают с временным тренером. В «Спартаке» считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российские соревнования», — добавил Янсен.

Последним местом работы 51-летнего Янсена был «АЗ Алкмар», который он возглавлял с 2020 по 2024 год.

После отставки Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Владимир Слишкович. На данный момент «Спартак» под его руководством занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паскаль Янсен
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